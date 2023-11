Disabile sfrattato da casa, la difesa del sindaco: "Mi dispiace per Michele, ma non posso fare di più"

Matelica (Macerata), 1 novembre 2023 – “Conosco benissimo Michele Cesari e la sua famiglia e mi dispiace per quello che è successo. Ma il Comune non poteva davvero fare di più". Il sindaco di Matelica Massimo Baldini assicura di aver tentato il possibile per evitare lo sfratto al 48enne disabile. Ma Cesari non è affatto d’accordo: "Io non ho chiesto favori, ma solo la verità".

Il matelicese Michele Cesari, 48 anni

Cesari, tetraplegico per il vaccino fatto a 4 mesi, viveva con la madre ultraottantenne e il fratello, che si occupa di lui, in una casa in via Roma costruita dal padre negli anni Settanta, e adattata alle necessità di Michele, che si sposta sulla sedia a rotelle.

Ma il fallimento dell’azienda di famiglia ha fatto finire all’asta le proprietà, tra cui quella in via Roma, e lunedì lo sfratto è stato eseguito. Cesari e la sua famiglia ora sono in albergo, in attesa di trovare una nuova abitazione adatta alle esigenze del disabile.

"Temo che al momento giusto non siano stati fatti i passi giusti – dichiara il sindaco Baldini –. Sapeva dal 2012 di questa procedura, avrebbe potuto far valere l’usucapione o agire comunque prima. Ci siamo attivati con l’Erap per vedere se ci fosse un appartamento, ma a disposizione non ce ne sono, e lui poi ha esigenze particolari. Il Comune deve garantire lo stesso trattamento a tutti i cittadini. Per lui abbiamo predisposto i documenti necessari, affinché il tribunale potesse concedere una proroga, spiegando che non c’erano altri alloggi adatti. Ma la famiglia ha un Isee elevato, e questo non consente di aiutarli economicamente. Ci siamo consultati con un legale e il segretario generale, ma per il Comune non era possibile fare di più. A Matelica c’è lavoro, ma con la crisi della Merloni e la pandemia ci sono tante persone in difficoltà: in lista d’attesa per gli alloggi popolari ci sono 45 persone. Non c’è tanta ricchezza in giro, abbiamo anche fatto una riunione con le associazioni, per organizzare meglio gli aiuti ed evitare che qualcuno abbia di più e qualcun altro di meno. Non c’è più neanche il reddito di cittadinanza, che aiutava".

Michele Cesari però non è d’accordo, "in primo luogo perché è il mio Isee socio sanitario che va guardato, ed è basso. Quello che ricevo come indennizzo e pensione di invalidità mi serve per le cure e gli ausili che mi sono necessari, non per l’affitto e il cibo".

"La richiesta di aiuto – prosegue – qui arriva da un disabile grave, è il mio Isee che va considerato, tanto è vero che il Comune mi mandava due assistenti gratis, per le condizioni fisiche ed economiche. Questo è quanto stabilisce la legge. Per la proroga dello sfratto, il Comune ha solo documentato al mio avvocato la mia condizione di tetraplegico da bambino, attestando che sono seguito dai servizi sociali. Non mi hanno fatto un favore, e non ne ho mai chiesti. Chiedo solo la verità".