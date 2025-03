Disabile lasciato a secco: “Hanno staccato l’acqua per una bolletta non pagata”

Macerata, 17 marzo 2025 – «Uno scandalo che scuote le coscienze». A dirlo è Simone Francioni, tutor, nonché fratello di Gianluca Francioni, ex atleta nazionale e primatista italiano di getto del peso, ora affetto da disabilità gravissima, dopo che nel maggio del 2020 era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Macerata a causa di una importante perforazione intestinale.

«È stato privato di un bene primario: l’acqua potabile per il mancato pagamento di una bolletta – racconta Simone –. Un diritto basilare, negato in circostanze che appaiono tanto surreali quanto scandalose». Francioni, invalido al 100% e dipendente da presidi medico-sanitari, si è trovato in una situazione «al limite della sopportazione – dice il fratello –. Le autorità avrebbero dovuto essere consapevoli della sua estrema vulnerabilità, eppure il Comune di Corridonia e l’Apm di Macerata hanno interrotto la fornitura idrica per una presunta morosità, prontamente sanata lo stesso giorno in cui è stata staccata l’acqua. Nonostante il pagamento, però, il servizio non è stato ripristinato, lasciando Gianluca e nostra madre, invalida per cecità, senza servizi essenziali, compreso il riscaldamento».

L’acqua non scorreva più dallo scorso venerdì pomeriggio. «Dall’Apm ci hanno fatto sapere che il motivo era una bolletta da 275,76 euro risalente a un anno fa da saldare, ma nessuna comunicazione era stata mai mandata a riguardo. Tant’è che le bollette successive sono state pagate regolarmente – spiega il fratello –. In un contesto in cui l’igiene e la sterilizzazione dei dispositivi medici sono vitali, l’assenza d’acqua può tradursi in infezioni e complicanze potenzialmente fatali. La situazione è esplosa sabato, quando Gianluca ha dovuto ricorrere al pronto soccorso di Macerata in seguito a una crisi. Il legame tra l’interruzione del servizio e il peggioramento delle sue condizioni di salute appare evidente».

Del fatto, Simone aveva anche informato i servizi sociali di Corridonia via mail, il sabato mattina. «Una comunità locale dovrebbe essere l’ancora di salvezza per i cittadini più vulnerabili, non la causa del loro abbandono – afferma Simone Francioni –. Nel frattempo, le associazioni per i diritti dei disabili e i cittadini si stanno mobilitando, chiedendo interventi immediati. È necessario garantire il ripristino immediato del servizio idrico».