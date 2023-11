Disabilità e lavoro: troppe barriere

Al via, a Recanati, nella Sala del Consiglio, un ciclo di incontri sul tema della disabilità e il mondo del lavoro, con la presenza di esperti per la corretta applicazione delle leggi, realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Macerata e con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano (gli incontri si tengono dalle 16 alle 18 e sarà possibile collegarsi anche da remoto al link: https:meet.goto.com495337349).

"Le potenzialità di inclusione sociale sostenute dalla Legge 104 non sono ancora pienamente utilizzate e per questo promuoviamo un ciclo di tre eventi di informazione e sensibilizzazione alla tematica, coinvolgendo stakeholders pubblici e privati presenti nel territorio, con la finalità di informare e sensibilizzare" spiega il sindaco Antonio Bravi". Il primo incontro è programmato per lunedì prossimo sul tema "Il Diversity management a scuola" con il prof. Matteo Papantuono, psicologo e psicoterapeuta, docente al Liceo "Rinaldini" di Ancona. Lunedì 11 dicembre "Il PCTO: buone pratiche di avviamento al mondo del lavoro di studenti con disabilità" incontro condotto da Patrizia Massa e Francesco Rocchetti, docenti di sostegno all’IIS Tecnico Economico – Professionale Alberghiero "Einstein–Nebbia" di Loreto. Martedì 30 gennaio, infine, si affronterà il tema "L’esperienza d’inserimento lavorativo di giovani con disabilità" con Jacopo Corona, Co-fondatore di "Frolla", microbiscottificio di Osimo. Una tavola rotonda finale, infine, coinvolgerà le realtà locali che da oltre 40 anni sono impegnate nel territorio impegnando persone con disabilità nelle loro aziende.

"Sono state contattate le scuole superiori presenti nel Comune e sono in programma alcuni eventi dedicati specificamente al tema dell’abbattimento delle barriere sociali e culturali perché diventi sempre più effettiva ed efficace l’applicazione dei diritti delle persone con disabilità a sperimentare il benessere nella vita quotidiana - conclude l’assessora ai Servizi sociali Paola Nicolini -. Saranno altresì coinvolti aziende del territorio, associazioni di categoria, sindacati, l’Ast, i servizi sociali e altri".

Antonio Tubaldi