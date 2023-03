Disabilità gravi: domande per i contributi

Entro il 21 aprile si può presentare la domanda per la verifica delle condizioni di ammissibilità a usufruire del contributo regionale in favore di persone in condizioni di disabilità gravissime. "Si tratta di una misura importante, per essere al fianco delle persone più fragili - interviene il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro - e che consente di andare incontro alle esigenze reali di quelle con disabilità gravissima, tutelando il loro benessere quotidiano e contemporaneamente rappresenta un sostegno anche alle famiglie che ogni giorno si prendono cura di un parente vulnerabile".

La richiesta deve essere inoltrata alla Commissione sanitaria provinciale dell’Ast 3 Macerata, attraverso i moduli disponibili nel sito del Comune wwww.comune.macerata.it o negli uffici dei Servizi sociali del Comune di Macerata, in viale Trieste,24, tramite raccomandata ar all’indirizzo A.V.3 – Macerata Segreteria Commissione Sanitaria Provinciale via Annibali 31L – 62100 Macerata o tramite PEC all’indirizzo [email protected]

La domanda deve essere corredata da verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dalla certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata eo accreditata che attesi una delle condizioni previste dal D.M. 26092016. Coloro che risulteranno conformi alle condizioni previste potranno poi presentare domande di contributo ai Servizi sociali del Comune di Macerata entro il prossimo 5 giugno.

Per informazioni gli interessano possono contattare il numero 0733256376 dell’ufficio Servizi sociali Area disabilità e salute mentale del Comune di Macerata.