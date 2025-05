Disabilità gravissima, contributi alle famiglie per l’assistenza e le cure

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo economico a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima. Il bando, approvato dalla Regione Marche, prevede l’erogazione di un sostegno economico alle famiglie che assistono persone non autosufficienti in condizioni di particolare gravità, al fine di favorire la permanenza nel domicilio e sostenere i percorsi di cura e assistenza.

Per accedere al contributo, i cittadini interessati devono presentare domanda di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima entro il 6 giugno, utilizzando l’apposito modulo allegato al bando e trasmettendolo tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Ast 3 – Macerata, segreteria commissione sanitaria provinciale, via Annibali 31/L – 62100 Macerata (MC) oppure via Pec all’indirizzo ast.macerata@emarche.it. Sono esentati da tale adempimento coloro che, alla data del 6 giugno, risultano già in possesso della certificazione di "disabilità gravissima".

Successivamente, i soggetti riconosciuti in condizione di disabilità gravissima dovranno presentare domanda di contributo economico al Comune di Civitanova entro il 14 luglio, utilizzando il modello allegato E disponibile sul sito comunale o all’ufficio servizi sociali. La modulistica completa e il testo integrale del bando sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Civitanova all’indirizzo: www.comune.civitanova.mc.it e all’ufficio servizi sociali - area disabilità, al terzo piano del municipio in piazza XX Settembre.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0733/822235 – 0733/822236 oppure scrivere all’indirizzo email: ssp.disabilita@comune.civitanova.mc.it.