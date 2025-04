Disabilità gravissima. Contributi dal Comune

Il Comune di Porto Recanati erogherà dei contributi economici destinati alle persone con disabilità gravissima. "Il Comune informa che sono aperti i termini per presentare domanda di contributo regionale a favore di persone in condizione di disabilità gravissima – recita l’atto –. Possono fare domanda le persone con certificazione sanitaria che attesti una condizione di disabilità gravissima tra quelle previste (coma, ventilazione assistita, gravi demenze, lesioni spinali, disabilità motorie o sensoriali estreme e autismo grave)".

Oltre a ciò, si aggiungono quali saranno le tempistiche e modalità per presentare domanda. "Entro il 6 giugno bisognerà fare richiesta di riconoscimento della condizione di disabilità gravissima all’Ast di Macerata (solo se non si possiede la certificazione) – si puntualizza nell’avviso pubblico –. Mentre la domanda di contributo al Comune, prevista solo per chi è già riconosciuto in possesso dei requisiti, dovrà essere presentata entro il 4 luglio, alle 13. Tutti i moduli sono disponibili sul sito del Comune".

Per info: telefonare al numero 0717599768 (Giovanna Sturba), o scrivere all’indirizzo promozionesociale@comune.porto-recanati.mc.it.