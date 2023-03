Disabilità gravissima, le famiglie chiedono aiuti economici

Le famiglie portorecanatesi con all’interno dei componenti in condizione di disabilità gravissima potranno presentare richiesta al Comune per ottenere degli aiuti economici. In un avviso pubblico, l’ente comunale spiega i requisiti per poter accedere al contributo: "Persone in condizione di coma, stato vegetativo o minima coscienza, dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa, con grave o gravissimo stato di demenza, lesioni spinali, gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, deprivazione sensoriale complessa, gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico, diagnosi di ritardo mentale grave o profondo, in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette". Perciò, il disabile o i familiari "devono, entro e non oltre il 21 aprile, presentare domanda per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima (tramite raccomandata o Pec) alla segreteria commissione sanitaria provinciale". Dopodiché, riconosciuta la disabilità gravissima, "la richiesta dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune materialmente o via pec ([email protected]) entro le 13 del 31 maggio".