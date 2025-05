Disabilità sensoriale. Aiuti agli studenti

Sono disponibili i contributi per coprire i costi relativi agli interventi finalizzati all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali per l’anno scolastico 2024-2025 per la promozione della comunicazione, la socializzazione, l’inserimento e l’integrazione scolastica. Lo ha fatto sapere l’Ambito territoriale sociale 14 precisando che il sostegno riguarda il rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla famiglia per i seguenti interventi: assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare; sussidi; supporti all’autonomia; adattamento testi scolastici (anno scolastico 2025/2026) e frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

Le informazioni possono essere reperite al Punto Unico di Accesso dell’Ats 14 nella sede del Comune di Civitanova o telefonando al numero 0733-822600 - 624 - 278 e anche nelle sedi delle associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, oltre che sul sito web dell’Ambito dove è consultabile l’avviso pubblico e la modulistica necessaria per far domanda.