Disabilità, tanti servizi e progetti

La giornata internazionale delle persone con disabilità, che viene celebrata oggi, dà l’occasione di evidenziare le molte, trasversali e continue iniziative di Civitanova volte a sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore. "Una giornata che non dura 24 ore ma tutto l’anno – rimarca l’assessore Area Welfare, Barbara Capponi – sottolineando l’impegno dell’Amministrazione comunale sulla disabilità e sui temi dell’accessibilità e dell’inclusività, ricordando anche i servizi attivi sul territorio, a partire dallo ’Sportello Disabilità’, nato nella progettualità ’Civitanova città con l’infanzia’, un luogo per promuovere una cultura inclusiva e di informazione, nella convinzione che ribadiamo da anni di essere tutti diversamente capaci. Sempre in quest’ottica prosegue il lavoro dello ’Sportello Amare’ che sostiene anche i genitori che abbiano avuto diagnosi infauste eo di malattia in gravidanza, oltre che lutti perinatali, e il lavoro in rete con le molte associazioni per servizi mirati e risposte più puntuali possibili. Sappiamo bene che le esigenze sono molte e variegate, e abbiamo ben chiaro che il lavoro deve essere costante, concreto e sempre in ascolto della cittadinanza. Incontreremo anche dei genitori prossimamente, che volevano darci suggerimenti sulla accessibilità, e siamo sempre disponibili a scambi di prospettive. Inoltre, legato al percorso bookbox Civitanova, è in programma un evento inclusivo di letture per bambini, da realizzarsi in collaborazione con l’Anffas locale, che si terrà di pomeriggio e di cui daremo la data definitiva in settimana, data la concomitanza dei molto eventi in questo periodo". Nel 2023 sono stati registrati 25 nuovi contatti e, tenendo conto dei bisogni espressi dalle famiglie, sono stati attivati nel mese di maggio i gruppi di sostegno alla genitorialità (9 famiglie coinvolte, di cui 5 tutt’ora regolarmente partecipanti agli incontri mensili) e nel mese di settembre il laboratorio di musicoterapia (13 bambini iscritti).