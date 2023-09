"Disagi a Tolentino: Vie chiuse contemporaneamente, residenti e negozianti in difficoltà"

"Via San Nicola e via Oberdan sono chiuse contemporaneamente senza che nessuno si interessi dei disagi arrecati non tanto ai residenti (che comunque pagano le tasse e meritano rispetto, ma che magari lasciano l’abitazione per il lavoro e vi fanno ritorno alla sera vivendo quindi di meno il problema), quanto alle attività che rimangono continuamente confinate senza alcun tipo di preavviso e regolamentazione". Il coordinamento comunale Fratelli d’Italia (rappresentato nell’assise consiliare da Francesco Colosi e Silvia Luconi, nella foto). "Sono rimaste inevase le continue richieste di controllo e collaborazione – prosegue il gruppo -. Abbiamo aspettato ad intervenire, cercando di dare possibilità all’amministrazione di risolvere il problema con gli uffici preposti, ma il risultato continua ad essere lo stesso. Che la ricostruzione debba essere fatta siamo i primi a dirlo e a sostenerlo, ma crediamo ci sia bisogno di una sintesi. Qualche esponente della maggioranza dichiarava che la risoluzione dei problemi sarebbe stato il ritorno dei vigili urbani in centro storico. Con molto garbo, ma altrettanta convinzione, ci permettiamo di dire che se l’amministrazione non coordina le varie attività, ci può essere un presidio in ogni quartiere, ma il risultato rimane quello che vediamo oggi – conclude - : disordine, confusione e, ancora una volta, pressappochismo".