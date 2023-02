Dopo le proteste scoppiate a ottobre perché i tanti bambini e ragazzi che abitano all’Hotel House si sporcavano pantaloni e scarpe di fango a causa delle pozzanghere nel parcheggio sterrato dove aspettano l’autobus ogni mattina, il Comune di Porto Recanati si è mosso per ovviare al problema. Con una determina l’amministrazione ha fatto installare due nuove elettropompe per l’aspirazione dell’acqua piovana nel parcheggio condominiale. "I lavori si rendono necessari per eliminare la criticità riscontrata, per garantire l’igiene e la sicurezza dei luoghi e delle persone che vi abitano – si legge –. Si rende opportuno sostituire le due elettropompe". Tale intervento è stato eseguito dalla ditta "Eredi Paci Gerardo" di Corridonia, per una spesa di 1.420,08 euro. Nella determina, viene messo nero su bianco che "le somme sostenute per l’esecuzione dell’intervento saranno poi addebitate al condominio Hotel House".