"Disagi e dipendenze tra i nostri giovani Un team di esperti per aiutare le famiglie"

di Chiara Gabrielli "Famiglia al centro", si chiama così il nuovo spazio che ha preso vita ieri mattina in piazza Mazzini: il taglio del nastro ha visto la presenza delle istituzioni e delle associazioni coinvolte. Nella sede dell’Ircr, sono stati così attivati gli sportelli gratuiti di ascolto, consulenza e orientamento "Family point" e "Sos famiglia", l’obiettivo: promuovere il benessere ma soprattutto riuscire a intercettare situazioni di disagio e di rischio. Prevenire piuttosto che curare, questo lo scopo del gioco di squadra che vede lavorare fianco a fianco il Comune e le associazioni Glatad, Pars e Il Faro. La Regione ha definito per il biennio 2022-2023 i criteri di ripartizione dei fondi destinati alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche: al Maceratese sono stati assegnati 27.700 euro a cui si devono aggiungere quelli di Glatad (per oltre 4mila euro) e di Pars (per quasi 7mila euro) per un piano finanziario totale di oltre 34mila euro. "L’intento è di fornire un aiuto concreto alle famiglie che in questo periodo attraversano non solo fragilità di tipo economico, ma anche relazionale – ha sottolineato la vicesindaco, Francesca D’Alessandro –, i giovani infatti manifestano sempre più fenomeni di lesionismo e autolesionismo, soffrono di depressione e...