Disagio giovanile:. Giuli, Nassini e Pincherle al confronto in ateneo

Oggi, alle 18 nella sede universitaria della Loggia del Grano, si terrà un convegno sul disagio giovanile, organizzato dalla lista Sum (Studenti universitari nelle Marche) nell’ambito di Unifestival. "Your time, your place, your mind", questo il titolo dell’incontro, sarà una tavola rotonda moderata dal giornalista Daniele Andreani, che rivolgerà a Gianni Giuli, direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, a Stefano Nassini, direttore del Dipartimento di salute mentale e a Maurizio Pincherle, direttore del Dipartimento di Neuropsichiatria infantile, domande riguardanti l’incidenza, gli approcci e le avvisaglie delle principali problematiche, dipendenze e patologie mentali che possono colpire i giovani.