Disagio giovanile: un patto educativo di qualità

Un pomeriggio dedicato a bambini e ragazzi, martedì in piazza Mazzini, con "Oh Vita!". Nel corso dell’iniziativa, l’Ircr ha presentato il progetto "Di.Gi.Tal. Min.Ds", scelto da "Con i bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. "Di.Gi.Tal. Min.Ds", che sta per "Disagio giovanile e talenti: minori digitalizzati o socializzazione?", rappresenta un nuovo concetto di comunità educante. Al termine della presentazione, la firma del Patto educativo di comunità, un impegno condiviso per opportunità educative di qualità e per contrastare il disagio giovanile. In occasione della presentazione, i bambini, numerosissimi, hanno partecipato a giochi tradizionali come la campana o la corsa con i sacchi, trascorrendo due ore di divertimento e allegria. Il progetto educativo è stato illustrato da Marcello Naldini, presidente della cooperativa Il Faro e artefice del progetto, e dal presidente Ircr, Amedeo Gravina. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un coinvolgimento di tutta la comunità, per un benessere condiviso e intergenerazionale che tuteli ogni fascia di età. Alle 19 ha avuto luogo la conferenza intitolata "Le Casette ai tempi dell’emigrazione balcanica".