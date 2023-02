Disagio viabilità e parcheggi, i residenti incontrano il sindaco

Dopo una lunga attesa, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha deciso di incontrare i residenti delle vie Piave, Vela, Baracca, Hermada, Vallone, Mazzini e corso Vittorio Emanuele. Saranno ricevuti a Palazzo Sforza domani. Un confronto che i cittadini avevano chiesto da molto tempo per avere la possibilità di discutere la revisione, da parte dell’amministrazione comunale, della scelta di creare la zona Arancione in via Col di Lana, in via Asiago e all’estremità sud di via Vela. La modifica delle regole della sosta in questo comparto ha creato, a cascata, forti disagi per i residenti delle vie limitrofe e ha di fatto istituito un regime di disparità. Ci sono, per esempio, i residenti di corso Vittorio Emanuele che sono circondati dai parcheggi a pagamento e che non possono lasciare l’auto sotto casa se non mettendo soldi nei parcometri. Poi, ci sono i residenti nelle vie Piave, Baracca o Hermada e quelli di parte dei via Vela che uno spazio per lasciare l’auto non lo trovano più perché fuori dalle zone che prevedono parcheggi per i residenti. Un problema che non intendono continuare a subire. Finora, di risposte tecniche alla domanda del perché sia stata istituita la zona arancione, non le hanno ricevute né dall’amministrazione comunale e nemmeno dai vigili urbani. Da qui la volontà di un confronto diretto con il sindaco Fabrizio Ciarapica, per poter sondare la possibilità di modifiche che possano attutire le disparità. Hanno anche avviato una petizione per dare forza alle loro ragioni ma, per il momento, non hanno ricevuto ascolto. Sull’incontro di mercoledì ripongono speranza di essere ascoltati e, soprattutto, di poter strappare al sindaco una apertura affinché venga presa in considerazione l’ipotesi di un passo indietro sulla zona arancione o, in caso contrario, della creazione di altre aree riservate da destinare ai residenti delle vie escluse da quelle in cui sono stati istituiti i parcheggi riservati.

l. c.