Disavventura sul San Vicino, grazie di cuore a chi ci ha aiutati

Il 16 agosto io e mia moglie avevamo iniziato a percorrere il sentiero 209 dal parcheggio "Prati di San Vicino" verso Elcito. La parte iniziale del sentiero è in discesa con del breccino scivoloso. Dopo 700 metri mia moglie, che indossava scarpe da trail con suola in vibram, è scivolata ma il piede si è bloccato sulla radice di una pianta e la caviglia si è girata. Tolti scarpa e calzino, la situazione sembrava grave, sembrava impossibile tornare indietro nel sentiero scivoloso in salita senza appoggiare il piede. Poco dopo sono passati altri 4 escursionisti, Massimo, Sandra, Carlo e Luisella, che ci hanno dato del ghiaccio da mettere sulla caviglia. Alle 12.15 ho chiamato il 118 e poco dopo sono stato contattato dalla Croce Rossa di Matelica e dai vigili del fuoco di Camerino a cui ho inviato le coordinate gps.

Nel minimo tempo necessario sono arrivati gli infermieri Giacomo Nobis e Alessandro Francioni della Croce Rossa di Matelica. Hanno immobilizzato la caviglia di mia moglie e hanno aspettato l’arrivo dei pompieri da Camerino. Avendo constatato la difficoltà di portare in barella in sicurezza mia moglie al parcheggio, hanno chiamato un elicottero. È arrivato l’elicottero dei vigili del fuoco partito da Pescara. Mia moglie è stata portata in elicottero con un verricello essendo impossibile atterrare. Alle 15.10 mia moglie era al pronto soccorso di Camerino. Dalle lastre si è riscontrata la frattura scomposta della caviglia. L’ortopedico Stefano Sfascia ha ingessato la caviglia con la previsione che sarebbe stato necessario un intervento chirurgico. Vogliamo ringraziare tutte le persone, volontari o dipendenti, che con il lavoro di ogni giorno, che svolgono con professionalità e passione, ci hanno permesso di superare una situazione complicata. Grazie agli operatori dei 118, a Giacomo Nobis e Alessandro Francioni della Croce Rossa di Matelica, alla squadra dei vigili del fuoco di Camerino, agli operatori del pronto soccorso, al dott. Sfascia.

Massimo e Paola