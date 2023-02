"Discarica a Castello, per Arpam e Provincia non è necessaria la bonifica"

Tra le zone di Fiuminata più colpite dall’alluvione di settembre c’è frazione Castello. Qui l’acqua aveva trascinato con sé parte della terra di una vecchia discarica, chiusa negli anni Ottanta. "In seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini – spiega il sindaco Vincenzo Felicioli –, ci siamo mossi subito e, insieme all’ufficio tecnico, abbiamo deciso di effettuare le analisi sul terreno. Questo anche per verificare lo stato di eventuale inquinamento. Le analisi hanno dato esito negativo con i valori sotto soglia, nella norma. Allo stesso tempo, su segnalazione dei carabinieri forestali e della caserma, è stato rinvenuto del materiale, un lattone in plastica e un copertone; non si tratterebbe però di materiale interrato, ma superficiale, quindi non possiamo dire se è da ricondurre alla vecchia discarica o meno. Noi comunque, come amministrazione, abbiamo fatto i dovuti accertamenti sulla terra venuta giù con l’acqua (sia alla foce che in paese). E abbiamo avvisato il servizio ambiente della Provincia e l’assessorato regionale alla Protezione civile del materiale trovato. Le autorità preposte, come Provincia e Arpam, non hanno disposto di procedere con la bonifica. Non ci sono state date delle prescrizioni. Ovviamente se in futuro dovessero arrivare finanziamenti anche per questo, saremmo ben contenti di bonificare l’area. Un Comune piccolo come il nostro non ha a disposizione le cifre necessarie". In totale, i danni nelle varie zone di Fiuminata ammontano a più di un milione di euro.