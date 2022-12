"Discarica a cielo aperto all’Hotel House"

di Giorgio Giannaccini

"Accanto all’Hotel House c’è una discarica a cielo aperto, che ricade all’interno di un’area di proprietà comunale. E da tempo stazionano lì almeno una trentina di grossi roditori, in cerca di cibo. Nonostante l’amministrazione aveva promesso diversi mesi fa che l’avrebbe spostata altrove, nulla è stato. Anzi, nemmeno a Natale il Comune ha deciso di ripulire la zona". Così protesta Luca Davide, ex storico portiere del palazzone multietnico di Porto Recanati, ora presidente del comitato per la sicurezza dell’Hotel House. L’altroieri, infatti, ha pubblicato sui social un video di protesta, nel quale ha denunciato la situazione. "Siamo arrivati a Natale, abbiamo un paese ordinato dove è passata la spazzatrice, mentre qua ci troviamo con una bella discarica, che sta lungo la via principale di accesso al condominio – afferma Davide –. Vorrei chiedere all’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, il quale da circa un anno dice che avrebbe spostato questo schifo, se pensa davvero che la comunità dell’Hotel House è oltre il terzo mondo". Davide sottolinea ancora: "Sono sette mesi che ho chiesto la pulizia di quest’area, che non è condominiale, ma comunale. E, per tutta risposta, nemmeno a Natale si sono degnati di pulire e poi dicono che vogliono bene all’Hotel House, complimenti", dice rivolgendosi verso l’amministrazione comunale. Nel video segnala pure, con un altro residente, la presenza di molti roditori attirati da tale sporcizia e quindi ne indica uno. "All’ingresso del palazzo c’è una schifezza del genere (vedi foto) – riprende Davide –. Per non parlare della strada, nessuna spazzatrice passa qua, tant’è che ci sono foglie da tutte le parti. Facciamo solo un complimento all’amministrazione comunale, che anche a Natale si è voluta distinguere. Questi sì che è un bel biglietto di visita per il nostro Comune – osserva con ironia –, e ancora l’assessore Riccetti non ha trovato nessuna soluzione. Qui non vengono a scaricare persone residenti all’Hotel House, ma gente da fuori. Prima sono passate due auto e, quando ci hanno visto, sono scappate via. Inoltre è presente una telecamera davanti all’ingresso dell’area, ma nessuno controlla le immagini".