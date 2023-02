"Discarica a cielo aperto con amianto"

Una discarica a cielo aperto, nel piazzale di una casa colonica abbandonata a Civitanova, lungo la strada che passa accanto al parcheggio dell’ospedale e collega la Provinciale delle Vergini a via Del Molino. I reperti ammassati sono prevalentemente costituiti da vecchi tubi e canne fumarie in eternit-amianto e quindi molto pericolosi. Poco distante è stato scaricato anche un voluminoso sacco chiuso e pieno di materiale di ignota natura. Il cumulo di rifiuti è stato notato nella mattinata di ieri da Angelo Marinelli, dirigente della sezione civitanovese del Cst ( Caccia, Sviluppo e Territorio); sul posto sono intervenuti subito Enrico Giommarini e Antonio Lanciotti, consiglieri della stessa associazione e responsabili di Ambiente e Parchi Naturali. "Si tratta di una discarica di formazione recente – sottolinea Marinelli – perché nel nostro giro ispettivo, siamo passati da quelle parti qualche giorno prima e non abbiamo notato nulla. Evidentemente si tratta di materiale di risulta di qualche vecchia casa dismessa da poco, di cui in modo irresponsabile, qualcuno si è liberato, sicuramente per non pagare lo smaltimento che va fatto da tecnici specializzati". Discarica a cielo aperto che peraltro, non è l’unica. "No – denunciano gli esponenti di Caccia e Sviluppo –, nel territorio purtroppo, ci sono altri punti ove vengono scaricati materiali d’ogni tipo, amianto compreso. Nella zona della val di Chienti, per esempio, o nel terreno accanto all’Atac, o nella zona industriale. Altre sono state bonificate. In passato, sempre nel piazzale ove ieri è stata scoperta quella denunciata, ne sono state trovate altre con onduline d’amianto, rifiuti ferrosi, gomme, edili e robe simili abbandonati di notte". Della discarica è stata trasmessa segnalazione alla polizia provinciale e sarà informato anche il comando della polizia municipale.

Giuliano Forani