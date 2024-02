Discarica a cielo aperto. I rifiuti aumentano ancora

A distanza di due settimane dalla segnalazione fatta dal presidente Federcaccia della Provincia di Macerata, Nazzareno Galassi, della presenza di una discarica a cielo aperto a Recanati, vicino a una casa disabitata, nelle adiacenze di una strada e negli argini del fiume Musone, non solo la notevole quantità di rifiuti non è stata rimossa, ma se ne sono aggiunti altri di natura organica, persino carcasse di animali appena macellati. A fare l’amara scoperta e a denunciarne la presenza quindici giorni fa erano state le Guardie Venatorie Volontarie della Federcaccia, coordinate dalla Polizia Provinciale. Riferivano di rifiuti di ogni genere: materassi, frigoriferi, mobili, lastre di eternit, materiale di demolizione e tanto altro. Ma l’assurdo è che quei rifiuti sono ancora tutti lì e dopo la denuncia non è stato fatto nulla per rimuovere quel materiale, fra cui eternit, altamente inquinante. Anzi, si sono aggiunti altri rifiuti tra l’altro anche resti di animali. Infatti è comparso un grosso sacco nero che un passante ha provato ad aprire scoprendo con raccapriccio che al suo interno c’erano frattaglie di pecora e altro materiale organico. Non c’è limite all’inciviltà umana, ma anche alla lentezza e indifferenza di chi dovrebbe occuparsi di rimuovere celermente quei rifiuti e bonificare l’intera area.

Purtroppo la zona in profondo degrado era stata oggetto di molteplici segnalazioni anche tempo fa, con tanto di documentazione fotografica, da parte del recanatese Dario Ragni che è anche responsabile del gruppo cittadino di "Costituente Popolare". Una situazione che si trascina, quindi, da anni e che non trova una soluzione perché quella zona non è stata mai pulita. Ragni richiama ancora una volta il Comune ad intervenire perché l’unica forma di deterrenza contro i cittadini maleducati e quant’altri è quella di pulire quell’area. "Non è difficile infatti – afferma Ragni – capire che la presenza di così tanti rifiuti abbandonati, in parte coperti dalla vegetazione, costituisce una naturale attrazione a utilizzare quei luoghi come deposito di materiale di cui sbarazzarsi". Un materasso o un frigorifero in più, molto probabilmente pensano gli incivili, non cambia nulla, sino ad arrivare ad abbandonare persino carcasse di animali.

Asterio Tubaldi