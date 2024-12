Discarica a cielo aperto in strada: "Nessun controllo del Comune"

"Questa è una strada o una discarica a cielo aperto?". Se lo chiede un lettore (M. C. le sue iniziali) che domenica mattina ha immortalato questo spettacolo indecente all’altezza dell’incrocio tra via dei Velini e la strada che conduce al parcheggio Garibaldi. Davanti ai cassonetti dell’umido, dei pannolini e del vetro c’era di tutto: "Sacchi gialli dell’indifferenziata, azzurri del multimateriale, neri con non si sa cosa dentro, scatoloni di cartone, cassette di plastica. E la cosa si ripete prarticamente tutte le settimane. Cosa aspetta il Comune a mettere una telecamera e multare chi non rispetta le regole?". Lo scempio fotografato dal nostro lettore, per la verità, non è isolato: la scorsa settimana il Carlino ha pubblicato un viaggio fotografico che ha documentato come in tutti i quartieri la situazione del sacchetto selvaggio sia ormai fuori controllo.