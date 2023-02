Discarica abusiva a cielo aperto I responsabili rischiano maxi multe

Un cumulo di immondizia abbandonata e nascosta dalle erbacce è venuto fuori dietro via Roma, grazie ai controlli della polizia locale. Ora l’area è stata ripulita con il Cosmari e sono in corso le indagini per individuare i responsabili. La discarica abusiva è venuta fuori grazie ai controlli dell’unità operativa tutela ambientale, coordinata dal vice comandante commissario Fabrizio Calamita, in sinergia con l’ufficio Ambiente del Comune. L’area si trova in via Issy les Moulineaux, corrispondente al retro del civico 103 di via Roma; la vegetazione copriva la discarica, ma una volta tagliate le erbacce è stato scoperto un enorme accumulo di immondizia, ora del tutto ripulito. "Purtroppo persistono comportamenti incivili – commenta l’assessore Paolo Renna –, nonostante ci siano due centri di raccolta, a Fontescodella e a Piediripa in via Metauro". Da parte della polizia locale sono in corso le indagini: i responsabili rischiano sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 300 euro a un massimo di 3mila. Nel caso in cui poi si dovesse trattare di abbandono da parte di imprese, il fatto costituirebbe reato e di conseguenza verrebbe interessata anche la procura.