Discarica abusiva: abbandonati nel verde gli scarti dell’edilizia

Ancora rifiuti ingombranti abbandonati nelle zone di campagna, ennesima scoperta da parte dei volontari dell’associazione Caccia - Sviluppo - Territorio. Questa volta, tra gli scarti di materiale edile e rifiuti di vario genere, è spuntato addirittura un water.

Fioccano le segnalazioni per la presenza di rifiuti di vario genere che qualcuno, di notte, abbandona tra il verde, in diversi punti della città. È la zona verde in via San Costantino, a Santa Maria Apparente, dietro l’area commerciale, sembra essere diventata la discarica abusiva preferita di chi non ci pensa due volte a disfarsi dei rifiuti in maniera incivile.

Ieri pomeriggio Angelo Marinelli, dirigente della sezione Cst di Civitanova, ha segnalato l’ennesimo episodio di abbandono. In passato in quella stessa zona, tra l’altro, sono state rinvenute anche alcune auto che erano state rubate nei centri vicini. Già da tempo i volontari dell’associazione si occupano di segnalare, nel corso dei loro giri di perlustrazione per tutelare il verde e l’ambiente, questi episodi di inciviltà.

"Ogni giorno scoviamo tra la vegetazione rifiuti e altro che qualcuno, di notte, scarica e abbandona, senza preoccuparsi di rivolgersi, come invece dovrebbe essere fatto, ai centri adibiti al conferimento corretto dei rifiuti" dicono i volontari dell’associazione Cst.