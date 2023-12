Discarica abusiva di scarti edili vicino al cimitero: la Procura indaga

E’ stato aperto un fascicolo dalla Procura di Macerata, al momento a carico di ignoti, con l’accusa di discarica abusiva. Queste le ultime indiscrezioni sulle indagini avviate dopo il ritrovamento di calcinacci, asfalto e altri scarti edili, che erano stati nascosti e sotterrati nella campagna di Montarice, a lato del cimitero di Porto Recanati. Infatti, l’area era stata sigillata e sequestrata preventivamente dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Ancona, che la mattina del 6 dicembre erano intervenuti, insieme ai tecnici dell’Arpam, per svolgere un monitoraggio della zona. Così, scavando delle buche sul terreno, erano fuoriusciti quei rifiuti ed erano partite le attività investigative. Il tutto era nato da un esposto presentato dal sindaco Andrea Michelini, perché dei residenti aveva notato e segnalato al Comune la presenza di alcuni calcinacci che emergevano dal terreno a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Adesso, stando agli accertamenti dei militari dell’Arma, si profila l’ipotesi che già da anni in quell’area di campagna si abbandonavano in modo selvaggio sporcizia e scarti edili. E anzi, è probabile che la cosa sia andata avanti fino ai tempi più recenti. Non solo, sempre secondo gli investigatori, questi scarichi di rifiuti sarebbero stati commessi da più ditte edili, lungo un’area di circa 4mila metri quadrati. In particolare, ora si stanno attendendo gli esiti delle analisi effettuate dagli operatori dell’Arpam, soprattutto per capire se in quei pezzi di mattoni e cemento ci siano anche elementi chimici che potrebbero contaminare il sottosuolo. Fatto sta che gli accertamenti del Nucleo operativo ecologico di Ancona non sono ancora finiti e con molta probabilità i carabinieri potrebbero presto tornare al cimitero di Montarice, per ulteriori scavi e sopralluoghi.

g. g.