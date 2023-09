Discarica abusiva e vendita illegale di pneumatici

Recanati (Macerata), 27 settembre 2023 – Lo hanno battezzato "il casolare del degrado ambientale" i carabinieri del Nucleo Forestale di Recanati quando si sono trovati di fronte un vecchio casale, tipico delle campagne maceratesi, posto ai confini fra Recanati e Montecassiano, addirittura censito come d’interesse storico e architettonico. In particolare, nelle pertinenze del casolare, all’interno di un capannone in uso a una ditta operante nel settore del trasporto di merci su strada, è stata scoperta dai militari un’attività abusiva di autoriparazione in assenza delle prescritte autorizzazioni di legge. Ciò ha comportato per l’azienda il sequestro penale di tutte le attrezzature e strumentazioni ritrovate. Contestualmente è stata accertata anche dai militari una gestione illecita dei rifiuti speciali, sia pericolosi che non, tipo filtri usati, tubi in metallo e plastica, batterie fuori uso, radiatori, ganasce e freni usati, pompe idrauliche, blocchi motori, ingranaggi e rottami ferrosi, non regolarmente smaltiti. Inoltre sono stati rinvenuti diversi veicoli dismessi ed in parte privi di componenti essenziali: per questo ai titolari dell’azienda è stata contestata anche una gestione, non autorizzata, di veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti da componenti e materiali, in assenza delle dovute autorizzazioni.

Dal controllo dei carabinieri forestali, con un successivo sopralluogo eseguito insieme con la polizia giudiziaria della Sezione della Polizia Stradale di Macerata, è stato scoperto che, all’interno di un altro deposito limitrofo, era presente un’ulteriore attività abusiva di commercio di pneumatici usati destinati all’esportazione verso i paesi del continente Africano. Anche questa era priva delle dovute autorizzazioni e comunicazioni alle autorità competenti e, quindi, sanzionata. Come se non bastasse i militari nelle pertinenze esterne del fabbricato rurale hanno notato un semirimorchio centinato all’interno del quale era stoccata una notevole quantità di rifiuti speciali, in particolare cartacartone, plastica, legno, pneumatici fuori uso e due onduline in "simil fibrocemento". Il semirimorchio è stato accertato che era stato acquisito in un’asta fallimentare e poi spostato, da una località in provincia di Ancona, nel piazzale del casale, senza che il responsabile si preoccupasse minimamente della presenza a bordo dei rifiuti, provenienti probabilmente dalla medesima procedura fallimentare. Complessivamente, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria tre soggetti che, a conclusione dell’iter processuale, rischiano pesanti sanzioni penali, oltre all’obbligo di provvedere alla bonifica e ripristino dello stato di luoghi.