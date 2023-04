"Discarica abusiva: la bonifica non spetta al proprietario dell’area"

di Paola Pagnanelli

Una discarica abusiva, con pezzi di eternit e vecchi elettrodomestici, aveva messo nei guai l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Camerino-San Severino, a cui era stata imposta la bonifica. Ma l’Istituto è riuscito a far annullare dal Tar l’ordinanza del Comune. Per la sentenza ci sono voluti 18 anni. La vicenda infatti inizia nel 2005, quando il personale tecnico ispettivo del distaccamento Arpam di Camerino, con un agente del comando stazione forestale di Matelica e il geometra dell’ufficio tecnico del Comune vanno a fare un’ispezione in un’area lungo la strada che da Castelraimondo sale verso Crispiero. In un campo erano stati abbandonati diversi rifiuti anche pericolosi: circa dieci metri quadrati di pezzi di eternit, la sponda in lamiera di un letto, vari oggetti di plastica, una lavatrice e uno scaldabagno. Il terreno era di proprietà dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Camerino e San Severino, e così a questo il Comune di Castelraimondo aveva indirizzato un’ordinanza, con la diffida a bonificare l’area entro 48 ore. L’Istituto, che di quella discarica abusiva non aveva mai saputo nulla, si era subito rivolto al Tar con l’avvocato Giuseppe De Rosa, facendo anche istanza di sospensiva. L’istanza era stata rigettata, con la motivazione che comunque il caso sarebbe stato discusso a breve. Invece da allora sono passati 18 anni, ma alla fine l’Istituto diocesano ha visto riconoscere le sue ragioni. Il Tar di Ancona infatti precisa che ormai, per giurisprudenza consolidata, "il proprietario del suolo che non abbia apportato alcun contributo, neppure incolpevole, all’inquinamento, non si trova in una posizione analoga o assimilabile a quella dell’inquinatore, che è il responsabile diretto e principale della bonifica". Dunque la diffida del Comune andava rivolta a chi aveva lasciato quei rifiuti, soggetto che però non era mai stato identificato. In tutto questo tempo, comunque, il problema si è risolto perché l’area è stata ripulita e i rifiuti sono spariti.