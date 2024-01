Discarica abusiva nella zona artigianale: imprenditore assolto

Accusato di aver realizzato una discarica abusiva nella zona artigianale di Belforte, è stato del tutto scagionato ieri un imprenditore edile. I fatti risalgono al gennaio del 2019, quando i cantieri nella zona di Forte Moreto furono messi sotto sequestro, dopo le indagini dei carabinieri. Secondo l’accusa Germano Vitali e la sua impresa, la Edivitali, avrebbero scaricato nei dintorni di un capannone, su un terreno di proprietà della società, rifiuti speciali pericolosi e non derivanti dall’attività edilizia, come onduline in fibrocemento e frammenti di lastre in fibrocemento e cartongesso, riempiendo una buca poi livellata. Inoltre avrebbero creato un deposito incontrollato di altri materiali di scarto. Infine, erano stati denunciati per un illecito amministrativo connesso a questa attività illecita, che avrebbe permesso loro di risparmiare i soldi per lo smaltimento. Ma ieri, accogliendo la ricostruzione degli avvocati difensori Giulia Vitali e Sergio Del Medico, il giudice Andrea Belli ha assolto l’imprenditore per la particolare tenuità del fatto, e la società "perché il fatto non sussiste". Prescritto invece il primo capo di accusa, relativo ai rifiuti buttati nella buca del terreno.