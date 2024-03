Discarica abusiva vicino all’elisuperficie

Rifiuti ingombranti abbandonati tra la vegetazione, ennesima segnalazione da parte dei volontari del Cst. Anche ieri la macchina dell’associazione Caccia-Sviluppo-Territorio ha perlustrato le zone di campagna, con l’obiettivo di tutelare il verde e l’ambiente, che è tra le occupazioni quotidiane dei membri dell’associazione. Nella zona sopra l’ospedale di Civitanova Alta, non lontano dall’elisuperficie, ignoti hanno abbandonato rifiuti ingombranti, scarti di materiale edile e sacchi di vario genere. La zona in questione, tra l’altro, era stata recentemente ripulita. Come da prassi, è stata fatta segnalazione agli organi competenti da parte dei volontari del Cst, che più volte hanno scovato, sempre in quell’area, mucchi di rifiuti abbandonati da ignoti nelle ore notturne. Ora è caccia agli incivili, che si sbarazzano in questo modo illecito dei rifiuti, invece che conferirli nella maniera corretta nell’apposito centro, creando così un danno ambientale e anche uno economico alle casse del Comune, che deve provvedere alla bonifica dell’area.