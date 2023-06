"Discarica, avanti con le osservazioni"

CORRIDONIA

di Diego Pierluigi

Confronto sul tema discarica al Cag "Pippo per gli Amici", dove il primo cittadino Giuliana Giampaoli è entrata nel dettaglio sulle procedure di individuazione delle potenziali località idonee per ospitare il prossimo impianto provinciale. Infatti, ad inizio maggio era stato convocato il tavolo tecnico per il Comune di Corridonia, alla presenza di Massimo Stella, l’ingegnere intento a svolgere per l’Ata3 l’analisi cartografica e dei vincoli sui vari piani vigenti per arrivare a una prima scrematura dei siti. Sul piatto c’erano quindi le osservazioni elaborate dall’ente. "E’ nostra intenzione tenere periodicamente riunioni pubbliche – ha esordito il sindaco –; le novità non solo molte, ma con l’ingegner Stella è stata una riunione proficua dove abbiamo puntualizzato di nuovo aspetti che non potevano essere indicati sin da subito come bellezze naturalistiche e ricchezze delle nostre produzioni. È stato dato un tempo di 30 giorni per integrare o modificare le osservazioni prodotte, abbiamo chiesto una piccola proroga e ho domandato se c’era una stima di quanti siti esaminati potevano essere già potenzialmente fuori dalla lista però ora non è possibile definirlo – ha aggiunto –. E’ stata stipulata una convenzione con l’Università Politenica delle Marche per l’esame degli aspetti idrogeologici, che presumibilmente partirà a breve, questo incarico è ciò che ci interessa maggiormente, in quanto la fase con l’ingegner Stella è stata di macro-selezione dei siti, e ci conforta poiché si prenderanno in considerazione aspetti specifici e auspichiamo che sia poi proprio l’Università a continuare il percorso con sopralluoghi sui siti e confronto con il Comune, dovremo essere pronti a far valere i nostri diritti". Ad intervenire è stato inoltre il presidente del comitato "Corridonia Green No Discarica", Andrea Germondari. "Come comitato abbiamo iniziato la nostra attività nel 2020, ma questa procedura è iniziata nel 2017 e non se ne vede una fine – ha affermato –. Ciò che ancora ci indigna è che in questa fase non venga preso in considerazione il rischio idrogeologico e climatico, non ci si può basare su dei vincoli e documenti, stabiliti nel 2015. I tempi si stanno sempre allungando anche per l’approvazione del Piano d’Ambito, ancora non si sa chi farà e quando la comparazione finale dei siti, se vogliono sfiancarci noi ci siamo, poi andare avanti con carteggi senza sopralluoghi è una perdita di soldi".