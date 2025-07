"Discarica, cittadini e aziende pagano per i ritardi"

Tiene alta la guardia il comitato Corridonia green No Discarica, dopo il recente accordo siglato tra le province di Macerata e Ancona tramite il quale una parte dei rifiuti del maceratese sarà periodicamente trasferito nella discarica di Corinaldo, quindi non più a Tavullia. Ciò comporterà una riduzione dei costi per l’Ata 3.

"La Tari non diminuirà affatto – tuona il presidente del comitato Andrea Germondari (nella foto) – rimarrà l’aumento fissato per il 2025 del +8,4%, oltre a quello del +8,9% del 2024. La presidenza dell’Ata 3, targata Sandro Parcaroli, sta riuscendo nel difficile obiettivo di eguagliare Antonio Pettinari, il precedente vertice: prendere tempo e non decidere niente". Il riferimento è anche alla lista dei potenziali siti per ospitare la nuova discarica provinciale (al momento sono 29) in cui per Corridonia figurano ancora tre macroaree: Pacigliano, Bore Chienti e Cigliano-Montecavallo.

"La lista dei siti papabili sarebbe dovuta uscire a fine gennaio 2025 – fa notare Germondari - Ma ancora niente. Solo i cittadini e le aziende pagano con i propri soldi tale inefficienza e sembra proprio che tireranno a campare fino alle elezioni regionali di settembre, al fine di non scontentare una parte dell’elettorato. Così scontenteranno tutti. Ci auguriamo almeno che nella prossima campagna elettorale qualcuno ci dia maggiori informazioni – pertanto si domanda – come mai l’ingegnere Massimo Stella, tecnico incaricato dall’Ata 3 per valutare i siti della discarica, si è dimesso dall’incarico? L’Ata 3 corre ancora il rischio di essere commissariata, come descritto dal direttore Massimo Principi nell’assemblea di febbraio?"

Infine una stoccata al primo cittadino di Corridonia, Giuliana Giampaoli: "Aspettiamo ancora la risposta alla richiesta inoltrata il 2 aprile sollecitata poi il 22 maggio di conoscere le ultime osservazioni prodotte dal Comune".

Diego Pierluigi