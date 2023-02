Discarica: confronto con il sindaco

Tutto pronto per l’incontro pubblico organizzato dal comitato ’Corridonia Green Non discarica’ che si terrà oggi (ore 21.15) al centro di aggregazione giovanile ’Pippo per gli amici’ di via Cavour. "Presenteremo il libro bianco – anticipano i responsabili del comitato - una raccolta di informazioni pubblicate sui quotidiani, su volantini e manifesti, ma soprattutto su Facebook dal 2020 a febbraio 2023 con oggetto la possibile discarica provinciale a Corridonia e Monte San Giusto. Si tratta di uno strumento di democrazia partecipativa volto a creare una maggiore informazione e consapevolezza sul tema ed è stato stilato dal comitato, ma molti sono gli autori delle notizie contenute al suo interno: giornalisti, politici e cittadini che hanno partecipato in questi anni alla mobilitazione". "L’incontro - sottolineano ancora - proseguirà poi con l’analisi delle recenti sentenze riguardanti i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica presentati da alcune aziende locali. Approfondiremo l’attuale fase di valutazione delle osservazioni da parte dell’Ata 3 con le determine 44 e 48 del 2022, infine, daremo la parola alla sindaca Giuliana Giampaoli e poi apriremo il dibattito con il pubblico sull’importante tematica ambientale".

d. p.