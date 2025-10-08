Discarica di inerti, il Comune chiude: "No all’impianto"

"Il Comune di Civitanova darà parere negativo alla realizzazione di una struttura di trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali inerti". Claudio Morresi, vicesindaco, parla anche a nome del suo partito, Forza Italia, per chiarire che "non lasceremo soli i cittadini in questa battaglia". la questione è quella aperta dalla richiesta della ditta Frantumazioni Srl di Penna San Giovanni di costruire l’impianto a Santa Maria Apparente, in via del Torrione, su un terreno di proprietà del titolare dell’impresa. Il provvedimento unico autorizzatorio è sotto esame in Provincia "ma come Comune – spiega Morresi – saremo convocati al tavolo e in quella sede diremo la nostra, ed è un no. Per tanti motivi, intanto la vicinanza alle abitazioni in una zona in cui c’è anche chi ha investito nel settore del Bed&Breakfast, poi consideriamo la viabilità dell’area non adatta a sopportare il via vai dei camion e, non da ultimo, la vicinanza al santuario che noi consideriamo un bene assolutamente da tutelare". Su quest’ultimo punto Morresi rivela che "ci sono stati confronti con i tecnici comunali per valutare la possibilità di ottenere l’apposizione di vincoli da parte della Soprintendenza, ipotesi che considero plausibile".

In questi giorni intanto si stanno mobilitando i cittadini di quell’area, e del quartiere, per dare battaglia "e so – spiega Morresi – che un gruppo di residenti ha spontaneamente contattato un tecnico di parte per valutare la compatibilità dell’impianto con il tessuto urbano e agricolo circostanti e dovrebbero avere avuto risposte positive nell’ottica di fermarne la realizzazione".

E’ cominciata il 22 settembre la procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio e il termine per la presentazione delle osservazioni alla pratica scade il 22 ottobre. Il lotto interessato ha una superficie di 33.600 metri quadrati di cui 25.000 dedicati all’impianto. Avrà una capacità di contenere rifiuti in ingresso di 100.000 tonnellate l’anno, 8 mila al giorno, con una possibilità di stoccaggio pari a 10.000 tonnellate. I materiali trattati consistono in rifiuti non pericolosi di natura inerte, prevalentemente provenienti da attività di costruzione e demolizione, pure dal cratere del sisma, e anche rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte di quelli che vengono abbandonati lungo le strade, e sempre provenienti da lavori di costruzione e di demolizione.

Lorena Cellini