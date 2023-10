Discarica di liquami e operai irregolari: maxi multa

Discarica di liquami e lavoratori irregolari, oltre a violazioni in materia di sicurezza. A finire sotto la lente dei carabinieri della compagnia di Tolentino, in un controllo congiunto con i militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata e del gruppo tutela del lavoro di Venezia, un’impresa agricola di San Ginesio, di circa 60 ettari di terreno, con un allevamento di 300 bovini da latte che si occupa anche di coltivazione di foraggio. Il titolare della società, un cinquantenne della zona, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’impiego di manodopera clandestina; gli è stata applicata la maxi sanzione amministrativa per lavoro sommerso di 32.500 euro. Rilevate anche carenze sul fronte sicurezza. Per questo i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’azienda, con prescrizioni e ammende penali che potrebbero superare i 120.000 euro. Il blitz è stato messo in atto la settimana scorsa.

Secondo le ricostruzioni, sarebbe subito emersa la presenza di due braccianti indiani irregolari sul territorio nazionale, impiegati illegalmente. Allo stesso tempo le forze dell’ordine hanno rilevato una grave violazione in materia ambientale: la presenza di un esteso invaso artificiale, di circa 600 metri quadrati, che sarebbe stato appositamente scavato nel terreno, privo di impermeabilizzazione. Qui sarebbero stati fatti convogliare, attraverso una pompa, tutti i reflui zootecnici della stalla. Ovvero l’insieme dei rifiuti prodotti dall’allevamento (deiezioni comprese), con conseguente e inevitabile percolato (liquido che si forma in una discarica) nel terreno sottostante È stato chiesto quindi l’intervento dei carabinieri forestali di Sarnano, che hanno proceduto alla contestazione della violazione della normativa ambientale in materia di rifiuti e al sequestro preventivo della "discarica" di liquami e del sistema di pompaggio. Oltre a questo, i militari dei reparti speciali in materia di lavoro hanno rilevato violazioni sulla sicurezza, dall’aggiornamento del Dvr (documento di valutazione dei rischi) alla mancanza di formazione e informazione dei lavoratori, fino all’assenza della designazione del medico competente. Tra le omissioni, il mancato invio dei lavoratori alle visite periodiche, sempre relative alla valutazione dei rischi. Sarebbe stata riscontrata, inoltre, la presenza di lastre in acciaio per coprire l’area in cui i reflui della stalla andavano a confluire nella vasca di contenimento; queste lastre lasciavano aperture pericolose per i braccianti impiegati. Mancavano infine le certificazioni di conformità di impianto elettrico e messa a terra, cisterna del gasolio per il rifornimento dei mezzi agricoli, di silos per il mangime e struttura metallica delle stalle.