"Discarica, diteci quali sono i siti papabili"

Torna ad alzare la voce il comitato "Corridonia green No discarica" che di recente ha riunito l’assemblea dei soci, dove è stato approvato il bilancio consuntivo e definito il direttivo per i prossimi due anni. Alla guida è confermato Andrea Germondari, il quale sarà affiancato dalla vicepresidente Donatella Pierantoni poi Rodolfo Salvatelli come segretario e completeranno il quadro le consigliere Gemma Pietrella e Lorella Dezi.

"Stiamo seguendo da vicino il processo amministrativo del piano regionale gestione rifiuti – ha illustrato il presidente, Andrea Germondari – al quale abbiamo dato il nostro contributo con le nostre osservazioni, e siamo in attesa di sapere se esse saranno recepite. Il piano regionale in approvazione inciderà direttamente sulla nostra battaglia, visto e considerato che il nostro territorio è in lizza per una discarica di rifiuti urbani, una discarica di rifiuti speciali ed un inceneritore nel vicino impianto del Cosmari. Nel frattempo, abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti all’Ata 3 per sapere qual è la conclusione del gruppo di lavoro universitario sulla rosa dei siti papabili per la discarica provinciale. Il 31 gennaio 2025 scadeva il termine per la presentazione dello studio e ad oggi ancora non è stato pubblicato niente. In tutti questi anni non c’è stata una sola scadenza che sia stata rispettata". Sul territorio di Corridonia, infatti, ci sono ancora in gioco tre aree, ovvero: Pacigliano, Montecavallo-Cigliano e Bore Chienti. In ognuna di esse già lo scorso ottobre sono stati effettuati i sopralluoghi da parte dei tecnici dell’università politecnica di Ancona.

"Chiediamo alla sindaca Giuliana Giampaoli ed al presidente della provincia Sandro Parcaroli – ha affermato Germondari – quale sarà il percorso per l’individuazione del sito, una volta conosciuta tale rosa. Non vorremmo che venga ripetuto il vecchio teatrino. Il precedente studio fu, infatti, approvato dalla Provincia di Macerata nel 2001, ma soltanto nel 2011 il sito venne scelto. La cittadinanza non può più permettersi di pagare per questo stato emergenziale creato dalla negligenza altrui".

Diego Pierluigi