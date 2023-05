Discarica, domani l’incontro pubblico

È fissato per domani (ore 21.15), al Centro di Aggregazione Giovanile "Pippo per gli Amici", un incontro pubblico sul tema discarica dove il sindaco Giuliana Giampaoli illustrerà i recenti aggiornamenti sulle procedure di individuazione dei siti per la realizzazione del prossimo impianto provinciale. Alla serata sarà presente, inoltre, il comitato "Corridonia Green No Discarica" ed il confronto era già stato annunciato dal primo cittadino considerando che in questa fase si stanno svolgendo le attività avviate per l’esame delle osservazioni prodotte dai Comuni nei quali sono presenti località potenzialmente idonee ad ospitare la nuova discarica. Ovvero dei tavoli tecnici, in cui dei professionisti incaricati dagli enti sono convocati al fine di riscontrare eventuali carenze o integrazioni emerse nella lettura delle schede presentate, insieme anche all’ingegner Massimo Stella, il quale sta svolgendo per conto dell’Ata 3 il lavoro di analisi cartografica e dei vincoli dei vari piani vigenti per arrivare a una prima scrematura dei siti. "Rispetto a quanto illustrato ed emerso, allo stato attuale, non ci sono per il nostro comune elementi di particolare criticità cui fare fronte – aveva spiegato il sindaco Giampaoli –. Ma data la complessità del tema e la difficoltà di semplificare, ritengo opportuno aggiornare la cittadinanza in pubblica assemblea".