Discarica e rialzo della Tari Rifiuti e rabbia da smaltire

di Franco Veroli

Domani pomeriggio si riunisce l’assemblea dei soci di Cosmari Srl per approvare il piano di emergenza per l’abbancamento dei rifiuti dell’Ato 3 e anche – contestualmente – per aggiornare il piano economico finanziario che conterrà la richiesta all’Ata (Assemblea territoriale d’ambito) di un significativo adeguamento al rialzo della Tari. Le due cose marciano di pari passo, poiché il ritardo accumulato in questi anni nell’individuazione del sito per una nuova discarica in sostituzione di quella di Cingoli si è tradotto in una impasse che costerà cara. Il piano si sviluppa in tre fasi, una legata all’altra: la prima riguarda la necessità di portare i rifiuti fuori provincia per almeno un anno, da qui all’autunno 2024: una parte – la più piccola – a Fermo, e l’altra (la più grande) a Pesaro. Le tonnellate da trasferire sono circa 20mila per il 2023 e circa 45mila nel 2024, per un costo stimato di circa 4 milioni di euro. La seconda fase inizia in realtà con la prima, visto che riguarda l’approvazione del progetto per la variante con la quale sarà ampliata l’attuale discarica di Cingoli, per una capacità aggiuntiva di altre 250mila tonnellate. L’ampliamento dovrebbe essere pronto per la fine del prossimo anno, quando i rifiuti sarebbero di nuovo conferiti a Cingoli, senza doverli più portare fuori provincia. Ci sono, però, delle condizioni da rispettare. Il comune di Cingoli, ovviamente senza entusiasmo, si è detto possibilista sull’ampliamento, ma vuole garanzie sul fatto che dopo questo intervento non ce ne saranno altri. E, per esserne certo, vuole che sia individuato il sito della nuova discarica entro quest’anno. Se tutto filerà liscio, dunque, il problema sarà temporaneamente risolto, in attesa della nuova discarica che, però – terza fase - non sarà pronta prima del 2028 (qualcuno dice anche 2029). E questo lungo lasso di tempo genera altri costi, oltre a quelli da sostenere per portare i rifiuti a Fermo e Pesaro. Nel sito di Cingoli, infatti, c’è già stato, un ampliamento per allungare la vita della discarica di due anni: il Comune ha dato infine il suo assenso, ma dietro pagamento di un indennizzo di 3,6 milioni (1,8 milioni l’anno). Naturalmente ci sarà una trattativa che - forse - sarà composta a condizioni migliori. Ma se l’indennizzo da corrispondere fosse lo stesso, riferito a quattro, i milioni sarebbero 7,2, da aggiungere ai 4 per lo smaltimento in siti fuori provincia. Pure ad essere ottimisti (magari l’indennizzo sarà inferiore) stiamo parlando di costi aggiuntivi per oltre 10 milioni che, come già evidenziato da Cosmari, avranno "un indubbio impatto sul bilancio della società e, quindi, sui piani finanziari che contribuiscono a comporre la Tari, soprattutto per gli anni 2023 e 2024". Di qui l’annunciato aumento delle tariffe, sulla cui entità, alla vigilia dell’assemblea, viene mantenuto il più stretto riserbo. Si tratterebbe però di un aumento a doppia cifra, visto che sarebbe "spalmato" su più anni per attenuarne l’impatto. Certo, quando sarà pronta la nuova discarica ci sarà una discesa dei costi e una rimodulazione al ribasso della Tari. Per ora è sicuro solo l’aumento.