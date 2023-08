Discarica e tassa rifiuti "La politica non può toppare Aumento lieve e spalmato"

di Lucia Gentili

"L’aumento tariffario non è del 250%. Ma al massimo del 20% spalmato su tre anni". Ieri, in conferenza, il presidente facente funzione del Cosmari, Giuseppe Giampaoli, il direttore generale Brigitte Pellei e il consigliere del cda Manuele Pierantoni hanno deciso di chiarire, anche in risposta a Cgil e Cisl, diverse questioni. "È indubbio ci siano ritardi incredibili sull’individuazione della discarica provinciale - ha esordito Giampaoli -. Ma noi, come Cosmari, abbiamo fatto più del dovuto contribuendo a redigere un Piano di emergenza che assicura lo smaltimento fino al 2029. Inoltre, c’è l’impegno del presidente Ata (Sandro Parcaroli, ndr) di giungere entro novembre o fine anno all’individuazione di massimo cinque siti rispetto agli 84 attuali. Intanto Cosmari tra un mese presenterà alla Provincia l’ampliamento di 260.000 metri cubi della discarica di Cingoli (per l’autorizzazione non ci vorranno meno di 7-10 mesi). Ringraziamo per la disponibilità il Comune di Cingoli, che ha posto due condizioni: il giusto ristoro per i cittadini e che prima dell’approvazione del progetto di ampliamento ci sia almeno l’individuazione dei cinque siti. La politica questa volta non può toppare. Il tempo di recupero fino al 2029 deve servire a trovare una soluzione definitiva. È già la seconda volta, dopo il 2012, che dobbiamo portare i rifiuti a Fermo". Tutta questa situazione comporterà una variazione tariffaria del 14% circa nel 2023 (non sarà applicata questo anno, ma spalmata negli anni successivi) e del 5,8% nel 2024. Quindi l’aumento per i Comuni è del 6,6% in tre anni. Dal 2025 si prevede una riduzione dei costi con l’avvio dell’ampliamento della discarica di Cingoli. "Non è vero - hanno precisato i vertici Cosmari – che nell’accordo con Fermo sarebbe previsto di portare in discarica anche 25.000 tonnellate l’anno di organico. L’accordo è stato raggiunto per l’abbancamento di circa 25.000 tonnellate in due anni di scarti del trattamento dei rifiuti urbani negli impianti Cosmari. E sono stati inserite due possibilità: ricevere nell’impianto in fase di costruzione a Fermo per il trattamento anaerobico della frazione organica negli anni 2026 e ‘28 un quantitativo totale (non annuo) di 25.000 tonnellate di frazione organica (la produzione di metà anno del nostro bacino), a fronte dell’applicazione di una riduzione della tariffa di conferimento in discarica fino a 102,75 euro a tonnellata. Di contro a Fermo si concede la facoltà di conferire questi rifiuti all’impianto del trattamento pannolini in realizzazione al Cosmari".