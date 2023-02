Discarica, ecco il "libro bianco" del comitato

di Diego Pierluigi

"Discarica, non è finita" è chiaro il messaggio del comitato "Corridonia Green No Discarica" che tiene alta l’attenzione sul fronte della possibile installazione di un nuovo impianto di smaltimento rifiuti provinciale. Ecco allora che si sta preparano un incontro pubblico, già programmato per la sera (ore 21.15) di venerdì 24 febbraio, al Centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" di via Cavour, dove sarà fatto un punto sullo stato dell’arte dopo che l’Ata 3, verso la fine dello scorso anno, ha conferito l’incarico all’ingegner Massimo Stella per l’analisi delle osservazioni prodotte dai Comuni che hanno siti potenzialmente idonei per ospitare una discarica, con lo scopo di stilare una rosa sulla quale poi condurre uno studio comparativo entro luglio, con relativo report finale. Al confronto parteciperà inoltre il primo cittadino Giuliana Giampaoli, poi, da parte del comitato sarà l’occasione per presentare il loro "libro bianco", vale a dire una raccolta di informazioni pubblicate sui quotidiani, volantini e manifesti, ma anche post scritti su Facebook dal 2020 a febbraio 2023 con oggetto la possibile discarica provinciale a Corridonia e Monte San Giusto. "Parleremo degli ultimi accadimenti in merito alla vicenda – illustra il presidente del comitato Andrea Germondari –; primo fra tutti, l’attuale fase di valutazione da parte dell’Ata 3 delle osservazioni contrarie, la quale presenta molte incognite e criticità, proprio per questo è nostra intenzione segnalarle punto per punto. Dopodiché esporremo le motivazioni delle recenti sentenze riguardanti i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica inoltrati da alcune aziende del circondario contro le delibere 9 e 10 dell’Ata 3, i cui risvolti sono a carattere pubblico –precisa –. Daremo quindi la parola al sindaco per conoscere le loro novità e sarà concesso spazio alla gente per confrontarsi liberamente sul tema". E sul libro bianco aggiunge "Questo è il nostro quarto anno di attività e di informazioni ne sono state rese note diverse – spiega Germondari –, a volte possono essere sfuggiti dei passaggi, avvenuti tempo fa, che comunque rimangono ancora fondamentali in funzione delle conseguenze future. Noi non molliamo, anzi siamo uno dei pochi comitati ancora attivo e che svolge incontri pubblici – chiosa –: la nostra linea è sempre la stessa, cioè che il dibattito sul tema debba essere portato avanti insieme ai cittadini".