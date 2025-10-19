Discarica, il test del comitato: "Camion carichi di spazzatura a due passi dallo Sferisterio"

"Dimostriamo che il tragitto che i camion dovrebbero compiere a Macerata per arrivare in contrada Botonto è impraticabile. Una discarica in campagna, tanti problemi in città". Il comitato dei residenti di Botonto, a cui hanno aderito più di mille persone, ha organizzato il passaggio dimostrativo di un tir delle dimensioni di quelli che porterebbero i rifiuti alla discarica (con rimorchi di dodici metri) che, stando allo studio dell’Università di Ancona, la contrada sarebbe adatta ad ospitare. Tra i siti papabili c’è anche l’attigua contrada Cervare. Il direttivo del comitato e alcuni suoi membri si sono trovati in corso Cairoli, sul percorso che almeno quattro o cinque camion carichi di rifiuti dovrebbero compiere giornalmente, passando davanti allo Sferisterio.

"La strada da Piediripa alla Pace, per poi dirigersi in contrada Botonto, ha come alternativa quella che va a Morrovalle dopo la chiesa delle Vergini, ma ci sono pendii ripidissimi. Nessuno ha considerato questi aspetti di viabilità – sottolinea Annamaria Carletta, che è nel direttivo del comitato –. Metteremo in allarme anche i commercianti di corso Cairoli. Nel 2025 ancora parliamo di discariche? La soluzione è il termovalorizzatore". In corso Cairoli c’era anche Roberto Cherubini, consigliere del Movimento 5 stelle, che abita a Botonto, e spiega: "I camion dovrebbero attraversare strade strettissime. Ci sono anche altri aspetti da considerare, come le aziende agricole biologiche e la varietà faunistica e floristica dell’area, che ha istrici, tassi, volpi, uccelli rarissimi. Il paesaggio è favoloso, fare una discarica lì è una follia. Cingoli, che ospita la discarica, era settima nella classifica dei siti ma fu fatta lì perché la viabilità lo permetteva. Qui non è così, tutta la città deve lottare perché non si faccia".

Gianni Renzi, vicepresidente del comitato, sottolinea alcuni argomenti per il no alla discarica: "Ci sono strutture ricettive, agriturismi e abitazioni proprio sul territorio designato. Le famiglie che lo abitano sono in difficoltà. Io stesso ho colture, con contratti di contribuzione con la pasta De Cecco e Barilla. Sarei in difficoltà, con la discarica. La zona ha agriturismi e bed and breakfast, la mia casa e i miei terreni sarebbero, nel valore, compromessi". Il comitato sarà ricevuto dall’Assemblea territoriale d’ambito domani: "Verranno spiegati, dai professori della Politecnica di Ancona e dall’Ata, che li ha incaricati, i criteri utilizzati per la scelta. Con il comitato abbiamo un codice fiscale e un conto corrente, tutti possono contribuire alla causa. I soldi serviranno a pagare le spese per i nostri interventi. Abbiamo già raccolto duemila euro", chiude Renzi.