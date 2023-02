Discarica in alto mare, rifiuti fuori provincia

di Lucia Gentili

Il cda del Cosmari si è detto impegnato, insieme alla direzione, a recuperare i ritardi di questi ultimi anni a causa della pandemia, e mettere in campo un "ambizioso programma teso a confermare l’autosufficienza impiantistica e il primato del recupero vantato da Cosmari nella regione per raccolta differenziata, servizi e introduzione della tariffa puntuale". "Notevole è anche l’impegno per risolvere la grave carenza di un sito di discarica, visto che quella comprensoriale di Cingoli è in fase di esaurimento – ha aggiunto il presidente Giampaoli –, impegno portato avanti in piena collaborazione con il presidente della Provincia Sandro Parcaroli. Sarà interessata anche l’assemblea dei sindaci".

Il prossimo settembre si esaurirà infatti la disponibilità della discarica di Cingoli. Giampaoli ha inoltre ricordato che quest’ultima, dall’ok del 2011, fu inaugurata nel giugno 2014, per evidenziare in media quali sono i tempi. "Noi siamo a disposizione – ha ribadito il presidente –, pur non essendo di nostra competenza la scelta del sito. Abbiamo fornito i dati. E abbiamo chiesto le disponibilità per altri siti in regione: l’unico sarebbe nel Pesarese, di conseguenza con costi molto alti sia per i trasporti che per lo smaltimento. I primi di marzo faremo un’assemblea con i sindaci e con il presidente Ata (lo stesso Parcaroli) per fare il punto. Come Cosmari possiamo fungere da soggetto facilitatore sul fronte costi e impatti. L’Ata sta rivedendo gli 80 siti inizialmente individuati, forse nel periodo tra luglio e settembre si potrà ragionare su un numero più limitato dei papabili. Ma confidiamo in un’accelerazione, considerando che ogni giorno dobbiamo gestire 400 tonnellate di rifiuti. E, alla luce delle tempistiche, quasi certamente ci sarà una fase di allocazione dei rifiuti altrove". Il direttore Pellei ha evidenziato invece i progetti in cantiere, ribadendo che l’obiettivo è "il mantenimento dell’autonomia provinciale nella gestione dei rifiuti, con un occhio di riguardo verso il futuro sostenibile, affinché la materia prima seconda sia il più riutilizzabile possibile".

"Sono in fase di ultimazione i lavori per il nuovo impianto di selezione dei rifiuti da raccolta differenziata multimateriale, in seguito all’incendio del 2015 – ha spiegato il direttore –. Un intervento da 6 milioni e mezzo. L’inaugurazione dovrebbe avvenire ad aprile. Miriamo al rinnovamento totale degli impianti: quello di digestione anaerobica, il nuovo impianto TMB (trattamento meccanico-biologico) per i rifiuti indifferenziati e l’impianto di trattamento e recupero dei pannolini e pannoloni, finanziato dal Pnrr (circa 10 milioni), unico in tutte le Marche (per questo, fase progettuale e di esecuzione entro il 2026)". Il progetto del biodigestore, depositato in Provincia, è in fase autorizzativa e a breve ci sarà un tavolo tecnico. Per quanto riguarda la termovalorizzazione, il presidente Giampaoli ha ribadito che non è l’azienda a decidere. "Ma c’è crisi di discariche – ha concluso – e serve uno sbocco futuro, ovviamente seguendo i giusti criteri e le ultime tecnologie".