Discarica in pieno centro. Una coppia immortalata dalle telecamere e multata

Individuata e sanzionata dalla polizia locale per abbandono di rifiuti ingombranti una coppia immortalata grazie alle telecamere di sorveglianza in via Crispi. Proprio in quella zona, nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti due reti da letto e un materasso abbandonati: si tratta dell’ennesimo episodio in quella parte del centro storico, ultimamente tenuto sotto controllo proprio a causa dell’errato conferimento e abbandono dei rifiuti. Grazie alle immagini delle telecamere, gli agenti hanno individuato i trasgressori, una coppia poi convocata negli uffici della polizia locale e sanzionata per errato conferimento di rifiuti e per violazione delle norme sul decoro urbano. In aggiunta, i due sono stati obbligati a coprire le spese sostenute per il recupero dei rifiuti, effettuato dal Cosmari. Un episodio che si inserisce in un ampio contesto di mancato rispetto del decoro urbano per le strade del centro città, che rischia di diventare una vera e propria discarica a cielo aperto. La situazione, più volte denunciata dai cittadini attraverso foto e segnalazioni ai vigili urbani, riguarda in particolare le vie dal Duomo a vicolo del Ponte, via Mozzi, via Crescimbeni fino all’angolo con via Illuminati. Proseguono i controlli da parte della polizia locale, che invita i cittadini a segnalare eventuali comportamenti scorretti.