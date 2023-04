"Discarica, individuazione del sito entro ottobre"

di Gianfilippo Centanni

Discarica di Fosso Mabiglia in consiglio comunale, con due argomenti proposti da Raffaele Consalvi capogruppo di "Uniti per Cingoli" all’opposizione: approvato all’unanimità dopo emendamento, l’ordine del giorno sulla gestione del ciclo dei rifiuti; parere negativo espresso dal sindaco Michele Vittori per la maggioranza sull’interpellanza riguardante la situazione dell’impianto provinciale per lo smaltimento dei rifiuti. Su entrambi i punti, ultimi dei nove all’esame del parlamento cittadino, ampia è stata la discussione (presente un gruppo del comitato "Campagna pulita" che si batte contro la discarica) con intervento anche di Francesco Pacetti (FdI "Centrodestra per cambiare") capogruppo in minoranza, che ha condiviso quanto esposto da Consalvi che ha argomentato l’odg stimolante il Comune a farsi promotore con Regione e Cosmari per una corretta ed efficiente gestione dei rifiuti: "Ancora si sta discutendo su 84 siti, nessuna scelta dopo nove anni è stata effettuata per un sito alternativo a quello di Cingoli".

Il sindaco ha lasciato la parola a Monaldo Vignati, capogruppo di maggioranza, che ha invitato a concentrare l’attenzione sul sito alternativo. Si è avuta un’interruzione dei lavori, per effettuare un confronto in cui Consalvi ha dato parere favorevole alla elaborata sostanza del suo documento. Unanime la votazione sulla sintesi espressa dal sindaco: "Chiediamo con forza l’individuazione d’un nuovo sito entro il prossimo 31 ottobre".

Sulla sua interpellanza articolata in cinque interrogativi, Consalvi ha posto l’accento sul terzo quesito: "Il prospettato ampliamento della discarica presuppone un nuovo progetto, una valutazione d’impatto ambientale (Via), un’autorizzazione integrata ambientale (Aia) e una relativa conferenza dei servizi. In questa fase il Comune farà le relative osservazioni per scongiurare l’ampliamento? Se non verranno accolte, sarà disponibile a ricorrere in via amministrativa".

Vittori, ripercorsi i passaggi riferiti all’esito delle assemblee Ata e Cosmari, ha concluso affermando di "attendere gli sviluppi per adottare eventuali decisioni, affrontando le problematiche nel momento in cui si presentano".

Interpellanza respinta: ovviamente non soddisfatto Consalvi che ha rimarcato la validità delle evidenziate ipotesi.