Discarica, la lunga attesa: "A breve la rosa dei siti"

"Siamo in attesa dell’individuazione dei cinque siti potenziali per la nuova discarica. E speriamo ci vengano presentati tra fine anno e primo trimestre 2024. Ma la decisione finale non spetta a noi". Il direttore generale Pellei ieri ha affrontato anche il tema caldo della discarica provinciale. In attesa dell’ampliamento temporaneo di quella di Cingoli, i primi mesi del nuovo anno si "tamponerà" con l’accordo con il trasferimento dei rifiuti a Fermo. Ma intanto il nodo del nuovo sito resta da sciogliere. "Esaminerò tutte le caratteristiche per eventuali progetti – è intervenuto Rogante –. Due i piani da rispettare: quello regionale per la gestione dei rifiuti, in fase di perfezionamento, e quello del Piano d’ambito provinciale Ata 3". Sul progetto del biodigestore invece ha aggiunto: "Le decisioni già prese mi sembrano sensate, apporterò contributi con un approccio scientifico". Sono stati anche forniti i dati sulle prime posizioni dei Comuni della provincia come percentuale di raccolta differenziata, quest’anno (i dati sono da gennaio a settembre) per ora ci sono in vetta Serrapetrona con l’84,88%, Appignano (81,09%), Monte San Giusto (80,61%), San Ginesio (80,41%), Esanatoglia (80,32%), Montecassiano (80,20%), Montelupone (80,03%), Urbisaglia (79,73%), Pollenza (78,55%) e Corridonia (78,27%). Fanalino di coda per Visso (51,42%), Ussita (50,53%, Bolognola (48,51%), Cessapalombo (47,83%) e Castelsantangelo in fondo alla classifica con il 39,74%. Questa la top ten dei Comuni "ricicloni" per percentuale di differenziata nel 2022: in cima Appignano (81,12%, considerando da gennaio a dicembre), Camporotondo (80,18%), Montecassiano (79,66%), San Ginesio e Belforte a pari merito (79,53%), Urbisaglia (79,31%), Pollenza (78,70%), Monte San Giusto (78,54%), Montelupone (78,41%), Serrapetrona (78,17%) e Corridonia (77,62%). Nelle ultime posizioni, Cessapalombo (50,12%), Fiastra (46,40%), Castelsantangelo (43,36%), Bolognola (32,51%) e Poggio San Vicino (30,58%). Infine la società ha anticipato che si farà promotrice del rinnovo della convenzione per lo smaltimento dei rifiuti, che scade nel 2029.