Discarica, la palla passa ai sindaci. Parcaroli e Laviano fanno muro: "Non può essere fatta a Macerata"

Macerata, in coerenza con gli atti votati dal consiglio comunale già nel 2021, non accoglierà mai sul suo territorio la discarica di appoggio al Cosmari. Questo, in sintesi, il contenuto di un documento che l’assessore comunale all’Ambiente del Comune di Macerata Laura Laviano ha letto ieri nel corso dell’Assemblea territoriale d’ambito, chiedendo che fosse allegato al verbale della seduta, caso mai qualcuno in futuro dovesse dimenticarlo.

Al suo fianco c’era anche il sindaco Sandro Parcaroli che, in quanto presidente della Provincia, presiede anche l’Ata. L’occasione è stata la presentazione della relazione conclusiva dell’analisi localizzativa dell’impianto di discarica dell’Ato 3 Macerata, prevista al quinto punto dell’ordine del giorno. Francesco Mazzieri, Alberto Tazioli ed Evelina Fratalocchi, del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente e Urbanistica dell’Università Politecnica delle Marche, hanno illustrato metodi e criteri attraverso i quali sono pervenuti a stilare la graduatoria delle aree considerate idonee ad ospitare l’impianto. In tutto sono 23: sei nel territorio del comune di Recanati, tre in quello di Matelica, tre in quello di Morrovalle, due nel comune di Montefano, due nel comune di Camerino, due a Macerata, una a Pollenza, una a Potenza Picena, una a Corridonia, una a Loro Piceno, una a Sant’Angelo in Pontano. Al primo posto c’è contrada Botonto nel comune di Macerata, al secondo un sito del comune di Camerino, al terzo uno compreso tra Morrovalle e Montecosaro, al quarto uno nel comune di Pollenza, e al quinto un secondo nel comune di Macerata, in contrada Cervare. Nel capoluogo, il comitato contro la discarica ha cominciato da settimane a dare battaglia.

Nel corso dell’assemblea di ieri, subito dopo l’intervento dei tecnici, hanno preso la parola i sindaci: non tanto per chiedere chiarimenti quanto per ribadire, sia pure con toni e critiche diverse, che nel loro territorio la discarica non s’ha da fare. Così è stato, oltre che per Macerata, per Camerino, e anche per Morrovalle, comune che ha evidenziato di avere già dato (nel suo territorio ha ospitato in passato la discarica per diversi anni). C’è chi ha del tutto sminuito il valore dello studio della Politecnica, dicendo che si è sbagliato nel metodo e nel merito, chi ha detto che bisogna rivedere i criteri oppure i "pesi" assegnati ai diversi indicatori, dimenticando che è stata proprio l’Ata ad incaricare l’università dorica di effettuare l’indagine, che è stata condotta con estremo rigore, tra l’altro con ben 35 sopralluoghi proprio insieme ai Comuni in cui ricadono le aree individuate. Forse l’osservazione più saggia l’ha fatta il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, comune sul cui territorio ci sono ben sei aree idonee. Ha infatti evidenziato come gli studiosi abbiano fatto quanto era stato loro richiesto e che, ora, tocca alla politica (che avrebbe dovuto decidere anni fa) fare la sua parte. L’Ata tornerà a riunirsi tra circa un mese, quando bisognerà votare "l’adozione" di questo documento, che entrerà così a far parte integrante del Piano d’ambito per avviare la Valutazione ambientale strategica. Poi bisognerà perfezionare l’analisi delle singole aree e, quindi, scegliere: se non ci saranno intoppi – ma è facile prevedere il contrario – si arriverà a primavera. Intanto i nostri rifiuti continuano ad essere trasferiti a Corinaldo con aggravio dei costi e aumenti della Tari in continuità.