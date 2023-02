"Discarica, le osservazioni vanno integrate"

"Non ha una conclusione perché la storia non è ancora finita", così Andrea Germondari, presidente del "Corridonia Green No Discarica", ha definito il "libro bianco", presentato durante l’incontro pubblico che si è tenuto al Cag "Pippo per gli amici", in cui sono raccolte le informazioni rese note da giugno 2020 ad oggi, sulla possibile discarica provinciale a Corridonia e Monte San Giusto. Un confronto partecipato al fine di aggiornare la cittadinanza, considerando che l’Ata 3 ha conferito l’incarico all’ingegner Massimo Stella per l’analisi delle osservazioni prodotte dai Comuni con siti potenzialmente idonei per ospitare un impianto di smaltimento rifiuti, e nel territorio corridoniano sono sette. Subito è stato evidenziato il rischio idrogeologico. "Non si può costruire vicino ai corsi d’acqua, è da scongiurare – ha precisato Germondari – a ottobre abbiamo inviato una lettera ai sindaci, per far introdurre un criterio politico, in modo da limitare la scelta di questi siti, poiché la normativa regionale lo prevede. Ora inizia la valutazione delle osservazioni, ed un tecnico dovrà stilare un report finale entro luglio per una rosa di siti potenzialmente idonei, l’obiettivo è non farne parte. Tutte le osservazioni devono essere considerate, perciò abbiamo chiesto all’amministrazione di intervenire con un’integrazione". A far luce sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica delle aziende locali e al Tar dei comitati, è intervenuto l’avvocato Luca Forte. "Nulla è stato deciso – ha spiegato –, a noi interessava sin da subito dimostrare contrarietà. La speranza è che i siti di Corridonia non siano tra i primi nella graduatoria, comunque non c’è da cantare vittoria, visto che nel caso della discarica di Cingoli, il sito era al sesto posto". "Novità dirette non ce ne sono – ha detto il sindaco Giuliana Giampaoli –, è impossibile dire che una discarica non si debba fare; dobbiamo far sì che i criteri di selezione siano più equi possibile. I tempi si sono allungati, ora sarà da capire quali verranno presi in considerazione, in previsione c’è un confronto, che ho già sollecitato, con l’ingegnere Stella: ci darà delle prime indicazioni. Poi si potrebbero coinvolgere i comuni limitrofi, cercando di introdurre elementi come rischio idrogeologico e viabilità".

Diego Pierluigi