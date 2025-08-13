"Discarica, nessuna osservazione dal Comune di Macerata"

Fratelli d’Italia di Recanati ci spiega che la nuova discarica si deve fare a Macerata. Un atto di gravità assoluta: non è mai accaduto che da un territorio diverso vengano indicate le scelte della nostra città". Massimiliano Sport Bianchini, candidato alle regionali con "Progetto civico – Avanti con Ricci Presidente" bacchetta il consigliere comunale in quota FdI di Recanati, Simone Simonacci, che si è espresso per la discarica a Bogtonto. "Il tutto col silenzio complice del presidente della Regione Acquaroli, anche lui FdI, e del sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli. I cittadini sono stanchi di decisione prese altrove da altri. Pessima gestione delle risorse, delle strade, delle infrastrutture e del diritto alla salute: sono tante le testimonianze che sto raccogliendo che raccontano una situazione sui servizi pubblici grave, specchio dell’incapacità della destra". Bianchini assicura l’impegno per impedire che la nuova discarica sia a Bitonto.

Alleanza Verdi e Sinistra parte invece dall’intervento pro-termovalorizzatore del vice presidente della Provincia Luca Buldorini, "contraddicendo tutte le dichiarazioni dei suoi colleghi amministratori". Avs ripercorre l’iter che ha portato alla graduatoria dei siti, stilata dalla Politecnica delle Marche. "In seguito, con la documentazione da alcuni Comuni e con i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale (Sca), alcune aree sono state scartate. Tra i 23 siti rimasti, due sono a Macerata: uno al primo posto e l’altro al quinto. L’amministrazione Parcaroli non ha inviato osservazioni né propri rappresentanti durante i sopralluoghi". Dato che uno dei criteri è la distanza dal Cosmari, l’argomento viabilità oteva essere utilizzato. "Parcaroli, Iommi, Alessandrini e tutti gli altri che oggi si inseriscono nel dibattito avrebbero dovuto giocare la loro carta quando la partita era appena iniziata e in mano avevano l’asso di briscola, la viabilità".