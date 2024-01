"Discarica: non ci siano altri ritardi"

Amministrazione comunale e comitato "Corridonia green no discarica", come promesso, si sono confrontati in municipio, dopo che il gruppo aveva inviato una lettera di Natale a tutti i sindaci della provincia in cui si richiedeva all’Ata 3 di svolgere le osservazioni per le macroaree interessate al fine di ospitare l’impianto di smaltimento rifiuti e sostituirsi ai comuni inadempienti che stanno bloccando la procedura. Presenti all’incontro la sindaca Giuliana Giampaoli, affiancata dalla vice Nelia Calvigioni, dall’assessore Gemma Acciarresi, dal consigliere comunale Daniela Serafini e dal dirigente dell’Urbanistica. "La nostra richiesta – ha affermato Andrea Germondari, guida del comitato no discarica - avanzata all’Ata 3ed a tutti i sindaci era di sostituirsi ai comuni inadempienti per l’invio delle osservazioni e delle integrazioni". L’input di tale iniziativa era partito considerando il fatto che durante l’assemblea dell’Ata 3, tenutasi lo scorso 30 novembre, era stato illustrato lo studio dell’ingegner Massimo Stella dell’Università di Ancona sui siti potenzialmente idonei per realizzare la nuova discarica provinciale, nel quale si certificava un’ulteriore fase di stallo della procedura, determinata dalla mancanza totale o parziale delle osservazioni richieste ai comuni per un totale di 30 macroaree. "Ci è stato risposto che dall’ultima assemblea ad oggi molti documenti sono stati inviati e si è ridotto il numero delle trenta macroaree sprovviste di relazioni – ha sottolineato il presidente -. A fine febbraio c’è una nuova scadenza per l’invio delle osservazioni, dopodiché l’Ata 3 valuterà lo stato di fatto. Abbiamo ribadito di fare presto perché ulteriori ritardi, non faranno altro che aumentare i costi nel lungo periodo per cittadini ed imprese alle prese del rincaro della Tari". Decisi anche i prossimi step da compiere, da sviscerare poi proprio a fine febbraio, ovvero quando ci saranno delle novità riguardo la procedura. "Altri due aspetti da noi sollevati saranno ridiscussi successivamente – ha illustrato Germondari – cioè i criteri da usare in assemblea Ata 3 una volta definita la rosa finale e la valutazione delle osservazioni dei comitati e privati al momento non considerate dall’Ata 3. Ci auguriamo che le prossime scadenze elettorali non facciano ancora una volta fermare l’iter".

Diego Pierluigi