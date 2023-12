"Discarica provinciale, confronto per i criteri da proporre all’Ata 3"

"Avviare la discussione per la scelta dei criteri tecnici e politici da poter proporre all’Ata 3". È stato questo il tema discusso dal comitato "Corridonia Green no discarica" nell’atteso confronto insieme con i capigruppo consiliari di Monte San Giusto. Alla presenza del sindaco Andrea Gentili, dei consiglieri di minoranza Tortolini e Salvatori e del dirigente dell’Urbanistica, si è parlato dei dei criteri escludenti che verranno usati al termine dello studio in corso, ovvero quando ci sarà la rosa finale dei siti idonei per ospitare la discarica provinciale. "È stato rilevato l’intento comune di avanzare delle richieste condivise e condivisibili con gli altri attori dell’Ata 3, prima fra tutte l’urgente consegna delle relazioni per le 30 macroaree mancanti – ha illustrato il presidente del comitato, Andrea Germondari –. Si è parlato anche della recente assemblea nella quale l’Università di Ancona e l’Ingegner Stella hanno riferito sul lavoro svolto fino ad adesso. Per il momento, nell’elenco delle aree potenzialmente idonee, è rimasto un solo sito a Monte San Giusto, quello che si trova in località Campiglia. Questa è una zona di campagna con diverse abitazioni residenziali e strutture ricettive, posizionata vicino alla strada provinciale che va a Mogliano e ben visibile dal centro storico tant’è che Palazzo Bonafede, il municipio, dista in linea d’aria circa 2500 metri dalla Casina Bonafede, edificio storico adiacente alla macroarea". "Rimaniamo in attesa di avere maggiori informazioni – ha concluso Germondari – come lo studio preliminare svolto dall’università che il sindaco ha già richiesto all’Ata 3".