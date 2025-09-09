"Discarica qui, assurdo. Pronti ad andare al Tar"

Rimane Bore Chienti per Corridonia nella lista dei 23 siti potenzialmente idonei a ospitare la nuova discarica provinciale, stilata dai tecnici dell’Università Politecnica delle Marche. Ed è proprio nella vicina chiesa di Cigliano che il comitato "Corridonia green No Discarica" ha tenuto un’incontro pubblico per stabilire i prossimi passi volti a far depennare anche questa area. "Siamo in emergenza e gli aumenti della Tari lo dimostrano – ha esordito il presidente del comitato Andrea Germondari –. Abbiamo appreso che l’elenco dei siti sarà votato in assemblea Ata, poi sarà svolta una valutazione ambientale strategica e si potranno portare le osservazioni, a seguire la rosa sarà consegnata al Cosmari per la decisione finale, credo l’anno prossimo". Di fatto sono stati esclusi Pacigliano e Cigliano-Montecavallo per un elettrodotto di media tensione rilevato durante i sopralluoghi. "A prescindere non sono state considerate le osservazioni dei comitati e privati, è aberrante – ha affermato Germondari –. Per Bore Chienti sono stati ridotti gli ettari, dagli iniziali 20 a 17, e purtroppo per la discarica ne bastano 10. In graduatoria siamo sesti, ma non è stata considerata la vicinanza al fiume Chienti con i punti di captazione idrica di Trodica e altri Comuni, poi la visibilità riferita a centri abitati o luoghi storici: la realtà è che Trodica sta a due chilometri, la Grancia di Sarrocciano a uno e la superstrada è vicina. Non hanno nemmeno preso in esame le osservazioni della Pars. Ci opporremo e se ci sarà la necessità faremo ricorso". "Non mi risulta che l’elenco sia approvato dall’Ata – ha aggiunto l’avvocato Luca Forte –. Quando lo farà proprio, anche prima della procedura di Vas, valuteremo il ricorso, ma il vero provvedimento da impugnare sarà quello finale. Ancora non si può chiedere la sospensiva dell’iter, poiché i siti sono tutti potenzialmente idonei. Dobbiamo trovare vizi procedurali e sostanziali per escludere Bore Chienti". "La valutazione è tecnica – ha spiegato la sindaca Giuliana Giampaoli –. Una discarica è necessaria, ma in questa zona è assurdo, e sull’ipotesi termovalorizzatore servirebbero anni. Ora inizia la Vas, sono stata tra i primi a chiederla. Nel primo documento del rapporto ambientale saranno presi in esame i fattori non considerati finora. Dovremo essere attenti, se alla fine Bore Chienti sarà ancora idonea potremmo valutare ricorsi".

Diego Pierluigi