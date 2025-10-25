Discarica, tecnici nel mirino: "Zero verifiche sulle strade, la classifica non è credibile"

"I criteri adottati per la scelta del sito della discarica sono arbitrari e discutibili. Le strade non sono adatte e l’impatto economico e ambientale pesante". Il comitato per il No alla discarica tra le contrade Botonto e Cervare esprime perplessità riguardo l’analisi svolta da Evelina Fratalocchi e un’equipe dell’Università Politecnica della Marche, i cui consulenti avrebbero usato "criteri discrezionali, a nostro avviso molto discutibili". In particolare, non sarebbe stata presa in considerazione la questione delle strade per raggiungere l’eventuale sito in cui gettare i rifiuti, come emerso nel corso della riunione dell’Ata di lunedì scorso, alla quale hanno partecipato i sindaci della provincia.

"I tecnici – sottolineano i residenti che si oppongono alla discarica nel capoluogo – hanno ammesso di non aver valutato i percorsi sui quali è stata stilata la graduatoria, una dichiarazione che mina la credibilità dell’intera analisi. Nessuno di loro si è mai recato personalmente sui luoghi per verificare l’esistenza di percorsi stradali idonei per camion di rifiuti di 40 tonnellate". Nei giorni scorsi il comitato, che ha già raccolto più di mille firme, aveva provato il passaggio di un camion delle dimensioni di quelle che porterebbero i rifiuti al sito sulle strade del centro, lungo corso Cairoli e davanti allo Sferisterio. "Una discarica in campagna, tanti problemi in città", avevano scritto su un cartellone. "Serve uno studio nuovo, integrato, che tenga conto dello stato dei luoghi”, scrivono oggi i residenti.

Nell’area tra le contrade Botonto, il primo sito della lista, e Cervare, il quinto, ci sono anche agricolture biologiche, agriturismi e strutture ricettive. Le analisi dei tecnici dell’Univpm, durante la riunione con l’Ata, "hanno lasciato perplessi anche alcuni sindaci del territorio", scrive il comitato. "L’introduzione di criteri aggiuntivi adottati discrezionalmente dai docenti incaricati, rispetto a quelli previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, ha favorito alcuni siti rispetto ad altri semplicemente in base alla presenza o meno del requisito richiesto, la vicinanza alla struttura del Cosmari. Questa impostazione non solo altera l’equilibrio della valutazione, ma solleva dubbi sulla reale imparzialità dell’intero procedimento – si legge nella nota del comitato –, continueremo a vigilare e a rappresentare i cittadini perché prevalgano buonsenso e rispetto del territorio".